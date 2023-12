Molenbeek : une occupation temporaire dans des logements sociaux en attente de rénovation

“Youyou”, c’est le nom du projet d’occupation temporaire ancré dans une cité de logements sociaux, au cœur de Molenbeek. Pas moins de 14 familles avec enfants, anciennement sans-abris ou en situation de mal-logement, habitent les lieux depuis mars dernier.

Une cour extérieure, un poulailler, des appartements avec jardins pour certains, un salon et une cuisine commune en plus des privés, une salle de jeux… Cette occupation temporaire, située au 186 avenue Jean Dubrucq, a permis à 14 familles d’entamer un processus de reconstruction pour, in fine, se réinsérer dans le logement traditionnel et dans la société. Inaugurée au printemps 2023, l’initiative a vu le jour grâce à la participation de plusieurs associations et du Logement Molenbeekois, propriétaire des lieux, avec le financement de la Cocom et de CAP48. L’occupation prendra fin en 2025.

Alliant accès au logement, développement socio-communautaire, accompagnement psychosocial et économie circulaire, l’occupation accueille aujourd’hui une quarantaine de personnes, dont 22 enfants.

“Ce projet innovant est un exemple concret de ce que le gouvernement bruxellois souhaite implémenter en termes de politique d’aide aux personnes sans logement”, a appuyé le ministre bruxellois Alain Maron. “L’accueil et le relogement des publics les plus vulnérables est une priorité, et nous y mettons les moyens. Tout le monde doit pouvoir vivre dignement et trouver sa place dans notre société”, a continué Alain Maron.

Face aux récentes crises consécutives (migratoire, sanitaire ou liée à la guerre en Ukraine), le phénomène de sans-abrisme est en forte hausse, indique BrussHelp. Néanmoins, l’ASBL bruxelloise souligne une nette évolution depuis 2019, notamment grâce à la création de nouvelles places en logement au travers d’une “approche beaucoup plus plurielle que sous l’ancienne législature”, incluant un triple aspect de relogement : d’urgence, préventif, et de réinsertion. BrussHelp entend continuer à travailler dans cette direction.

L’ASBL Communa, en charge de 11 projets d’occupation temporaire à Bruxelles, a par ailleurs rappelé son souhait de faciliter et automatiser la mise à disposition de logements sociaux vacants. “Nous sommes en train de lancer un contrat-cadre pour que la négociation avec les Sociétés immobilières de service public (SISP), ainsi qu’avec sa tutelle, la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), en soit facilitée”, a fait savoir l’administrateur de l’ASBL, Antoine Durieu. Cette procédure automatisée permettrait une occupation temporaire plus rapide des logements sociaux vacants, selon l’association. “Pour ce faire, nous aimerions lancer un groupe de travail avec les SISP et la SLRB”, a ajouté Antoine Durieu.

Belga – Photo: BX1