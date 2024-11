Molenbeek : une femme transportée à l’hôpital en raison d’une intoxication au CO

Une femme âgée a été gravement intoxiquée au monoxyde de carbone (CO) samedi dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean en raison de l’utilisation d’un poêle à bois dont l’évacuation des gaz de combustion était insuffisante. La victime utilisait ce poêle pour se chauffer, car l’alimentation de gaz de son immeuble était coupée, indiquent les pompiers de Bruxelles.

“Vers 05h45, une ambulance et un Smur ont été envoyés dans un appartement de la rue Cail et Halot, à Molenbeek-Saint-Jean, pour secourir une dame âgée, inconsciente“, a déclaré le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. “Des niveaux très élevés de CO ont été mesurés dans l’appartement de la victime, qui a été transférée à l’hôpital en raison d’une grave intoxication“, a poursuivi le porte-parole. “Cette intoxication a été causée par le poêle à bois que la femme utilisait pour se chauffer. Il était relié à une cheminée, mais l’évacuation des gaz de combustion n’était pas effectuée correctement et il n’y avait pas d’apport d’air frais.”

“Il faut faire installer des appareils conformes par un technicien agréé“

Des détecteurs de fumée étaient présents dans l’immeuble. Ils étaient toutefois simplement posés sur le rebord d’une fenêtre au deuxième étage et n’avaient pas été installés, ont indiqué les pompiers. Ces derniers donnent quatre conseils pour prévenir les intoxications au monoxyde de carbone: “Il faut faire installer des appareils conformes par un technicien agréé, procéder aux entretiens annuels et aux contrôles obligatoires, et faire vérifier l’évacuation des gaz de combustion. Il faut également aérer, veiller à un apport d’air frais et à une ventilation naturelle. Il faut ensuite placer des détecteurs de CO homologués. Enfin, en cas de symptômes (nausées, vomissements, maux de tête, fatigue soudaine…) et sans se mettre en danger, il faut ouvrir les fenêtres, évacuer les personnes présentes et alerter le 112 via l’application 112.be ou par téléphone“.

Belga