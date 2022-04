Molenbeek : le port du masque à nouveau obligatoire jusqu’au 30 avril

Sur base d’une ordonnance de police prise par la Bourgmestre de la commune, Catherine Moureaux (PS), en date du 1 avril 2022.

Le port du masque redevient obligatoire pour les personnes âgées de 12 ans et plus dans certaines rues de Molenbeek, à savoir : rue de Ribaucourt, chaussée de Ninove, Parvis Saint-Jean Baptiste et dans les rues où se trouvent les centres de dépistage et de vaccination communaux au Covid-19.

Le port du masque est également obligatoire sur tous les marchés communaux, brocantes et braderies, mais aussi dans les locaux accessibles au public des bâtiments communaux.

“Le ramadan a commencé début avril et on a voulu anticiper la concentration des flux dans les artères commerçantes en fin d’après-midi, avant la rupture du jeûne“, explique le porte-parole de la bourgmestre, Rachid Barghouti, à l’agence Belga. “Il faut aussi tenir compte de la densité de population qui est la nôtre. On a 16.000 personnes au km2 à Molenbeek“.

Plusieurs éléments pris en compte pour justifier cette décision

Dans l’ordonnance, la commune justifie sa décision par l’augmentation des cas de Covid-19 durant la semaine du 22 au 28 mars 2022. Sur base des chiffres publiés par Sciensano, “4.659 nouveaux cas positifs ont été dépistés en Région de Bruxelles-Capitale” durant cette semaine, peut-on lire dans l’ordonnance. “Ce qui représente une augmentation de 16% des contaminations par rapport à la semaine antérieure“.

Autre élément : seules les rues à fort niveau d’affluence, où il est difficile de respecter la distanciation sociale sont concernées par le port du masque.

350 euros d’amende

Les services de police sont chargés de veiller au respect de l’ordonnance, “au besoin par la contrainte et/ou la force“. Les personnes qui ne respectent pas l’obligation du port du masque se verront infliger par des agents constatateurs et/ou des agents de police une amende administrative de 350 euros.

Y. Mo. – Photo : Facebook