Molenbeek : alliance entre PS-PTB, quel autre parti pour rejoindre cette majorité “la plus progressiste possible”?

Hier soir, Catherine Moureaux (PS) a été accueillie en fanfare par les militants à son QG de campagne. Son parti est premier, et la bourgmestre sortante garde la main pour former une majorité.

“J’appelle à une majorité qui entende le signal des Molenbeekois, commune la plus pauvre, on a besoin d’entendre ça et de créer la majorité la plus progressiste possible”, confie-t-elle. Une alliance avec le PTB, arrivé second parti avec 11 sièges ne suffit pas à former une vraie majorité (23 sièges sur 45). Mais la possibilité de cette majorité est vue d’un bon oeil. “Ils vont sûrement enfin monter avec nous, je suis très content, on va voir ce qu’ils vont proposer.”

Certains élus restent cependant plus sur la réserve. “C’est pas moi qui décide des choix, j’attends encore d’en parler avec les gens de mon parti et on décidera quand l’heure arrivera”, affirme Khalid El Jaïdi. “Il y a des affinités avec nos programmes, mais ça reste le Parti communiste. Je suis d’origine Albanaise et le Parti communiste dans nos pays n’a pas vraiment été flamboyant”, explique Amet Gjanaj.

Côté PTB, les résultats semblent être propices pour monter dans la majorité. “On est plus ou moins d’égal à égal, ça permet plus de respect. Je pense qu’il y a plus de chance que ça réussisse cette fois”, se réjouit Dirk De Block.

Les libéraux se préparent à repasser dans l’opposition tandis que des premières négociations ont eu lieu entre le PS et le PTB. Et nous le confirme, elles s’ouvriront bien à d’autres dans les prochains jours.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Loïc Bourlard, Gautier Flahaux et Corinne De Beul