Moins de victimes sur les routes et moins de bruit : voici le bilan après un an de Ville 30

Le 1er janvier 2021, la limitation des 30km/h devenait la norme en Région bruxelloise. Un an plus tard, quel bilan tirer de cette mesure ? Bruxelles-Mobilité fait le point.

Selon les premiers chiffres calculés et diffusés par Bruxelles-Mobilité, le nombre de décès et de blessés graves sur les routes bruxelloises a diminué depuis l’instauration de la zone 30 généralisée il y a bientôt un an. C’était d’ailleurs l’objectif avancé par le gouvernement bruxellois dans la mise en place de cette mesure pour le moins controversée. Le nombre de blessés graves est passé de 121 en 2020 à 100 en 2021. Quant au nombre de décès, il a diminué de moitié passant de 11 en 2020 à 5 en 2021.

“Le nombre de décès ayant été divisé par deux, nous sommes sur la voie de la ‘vision zéro’. Mais le travail n’est pas terminé. Nous continuerons à adapter les infrastructures et à investir dans le contrôle de la vitesse. Notre objectif reste zéro mort et zéro blessé grave à Bruxelles”, a rappelé Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité par voie de communiqué.

La vitesse mieux respectée

Il semblerait par ailleurs que le respect des limitations de vitesse ait augmenté. “En 2020, dans les rues qui étaient limitées à 30 km/h, 10,4 % des véhicules enfreignaient cette limitation. En 2021, cette proportion tombe à 8 %, une réelle amélioration”, se félicite Bruxelles-Mobilité.

Si la vitesse moyenne est plus basse, les temps de parcours n’ont pas forcément augmenté, indique encore l’agence régionale. “Les temps de trajet sont restés plus ou moins stables sur chaque itinéraire mesuré et ce quelle que soit l’heure.”

28 nouveaux radars dès février

Et pour que les automobilistes réduisent leur vitesse et respectent la règle des 30km/h, la Région a réalisé cette année une série de petits travaux d’infrastructure. C’est le cas par exemple sur le boulevard Guillaume Van Haelen, l’avenue Albert, le boulevard de la Plaine ou encore la chaussée de la Hulpe où des marquages et nouveaux coussins berlinois ont été installés. Des tests de fermeture ont également été réalisés sur l’avenue Broustin à hauteur de Gloires nationales.

Toujours dans le même but, Bruxelles poursuit également son programme de placement de radars. “En plus des 90 radars fixes existants, 28 nouveaux radars fixes devraient être opérationnels début février. Bruxelles compte actuellement 6 radars-tronçons. Il est prévu d’en mettre en service un supplémentaire dans les mois qui viennent sur la chaussée de Gand. En parallèle, l‘installation de 50 radars préventifs avec afficheurs de vitesse est en cours.”

Une ville plus apaisée

Autre conséquence positive de la Ville 30 … le bruit lié au trafic routier a diminué de plus de moitié dans certains lieux de la capitale. “Bruxelles Environnement constate une baisse des niveaux de bruit, allant de 1,5 à 4,8 dB(A) en fonction de la période horaire considérée, de l’endroit, du type de trafic et du revêtement du sol. C’est plus qu’attendu !”, rapporte Bruxelles-Mobilité.

“Les différences les plus fortes se marquent principalement la nuit, chaussée de Wavre à Auderghem et avenue du Port à Bruxelles-ville mais aussi, et c’est plus étonnant, avenue Charles Quint à Ganshoren, une artère très fréquentée, restée à 50km/h. Cette dernière voirie bénéficie donc de la réduction de la vitesse prévue dans les rues avoisinantes.”

A.V. – Photo : BX1