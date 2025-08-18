Meurtre d’un gérant de café à Anderlecht: un suspect interpellé

Un homme suspecté d’avoir abattu, dimanche soir à Anderlecht, le tenancier d’un établissement horeca a été appréhendé, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.

Selon les premières informations du ministère public, un quinquagénaire muni d’une arme est entré vers 20h30 dans le café La Maison Haute situé avenue d’Itterbeek, à Anderlecht. Il a tiré plusieurs coups de feu sur le gérant. La victime, grièvement blessée, a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Elle y est décédée peu après des suites de ses blessures. L’auteur présumé des tirs, un homme âgé de 50 ans, a pu être interpellé rapidement par la police et a été privé de liberté. D’après les premiers éléments, il ne s’agirait pas de faits liés au trafic de stupéfiants mais plutôt d’une altercation entre le tenancier de 56 ans et son locataire.

Le parquet de Bruxelles a été immédiatement avisé des faits et a ouvert une enquête. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale, un médecin légiste ainsi qu’un expert en balistique ont procédé aux constatations. Le ministère public a également requis la désignation d’un juge d’instruction et demandé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour meurtre. Le parquet et le magistrat instructeur se sont rendus eux-mêmes sur place dimanche soir pour superviser les premières constatations.

La police de la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht/Forest/Saint-Gilles) a établi un périmètre de sécurité autour du café pour les besoins de l’enquête. Les circonstances précises des tirs font encore l’objet de devoirs d’enquête complémentaires, a conclu le parquet lundi.

