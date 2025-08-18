Un homme tué par balles dans une altercation à Anderlecht

Un homme a été tué par balles dimanche vers 20h30 sur l’avenue d’Itterbeek à Anderlecht, selon une information de Sudinfo et Het Laatste Nieuws confirmée par la zone de police Bruxelles-Midi. L’auteur des tirs a été appréhendé.

Il ne s’agirait pas de faits en lien avec le narcotrafic, mais plutôt d’une altercation entre la victime, gérant de café, et son locataire. Ce dernier a tiré à plusieurs reprises, blessant son bailleur, qui est décédé à l’hôpital.

Selon La Capitale, la victime serait le patron du café La Maison Haute. Le locataire occuperait un appartement au troisième étage, au-dessus du café.

