Métro 3, parc Beco, place du Luxembourg… : Beliris annonce ses investissements pour 2023-2024

Le fédéral et la Région se sont accordés sur le programme de Beliris pour les deux prochaines années. 771 millions d’euros sont prévus pour ces divers projets destinés à développer Bruxelles.



Beliris, le fonds fédéral destiné aux projets de développement pour Bruxelles, a présenté ce lundi l’avenant 15, son programme d’initiatives pour les années 2023 et 2024 en Région bruxelloise. Cet avenant a été approuvé tant par le fédéral que par le gouvernement bruxellois. La négociation autour de cet avenant et des budgets alloués aux divers projets s’annonçait d’autant plus tendue du fait de l’inflation et de la hausse des coûts de construction.

Et comme nous l’avons expliqué une semaine plus tôt, le directeur de Beliris a confirmé en commission Mobilité du Parlement bruxellois que les coûts du Métro 3, dont Beliris est maître d’ouvrage, continuent d’augmenter et qu’aucun budget supplémentaire n’est encore fixé au-delà de 2024.

Revenons d’abord à 2023 et 2024 : le budget concernant l’extension du métro est bien prévu dans l’avenant 15. Les projets autour de la mobilité sont d’ailleurs ceux qui bénéficient de la plus large part du budget, à savoir au moins un tiers des 771 millions d’euros prévus. Les autres projets concernant le développement de pistes cyclables le long du chemin de fer, la réalisation des contrats de quartier et de rénovation urbaine sur l’ensemble de la Région bruxelloise, le développement de zones prioritaires comme Biestebroek et Reyers, la rénovation de logements sociaux…

Des parcs et musées vont également profiter de ce nouveau budget en 2023 et 2024. Beliris prévoit notamment la restauration du Théâtre de la Monnaie, du Conservatoire de Bruxelles et du Musée juif de Belgique. Près d’un cinquième de budget sera consacré à des projets autour du patrimoine, de la culture et du sport. La rénovation du Palais du Coudenberg est également annoncée dans cet Avenant 15.

Plusieurs parcs et places réaménagés

Plusieurs parcs sont ou vont être restaurés avec le soutien de Beliris comme les parcs de Forest, du Cinquantenaire, Duden et Jupiter. Le programme prévoit également le budget pour la construction du parc Beco et de sa fameuse piscine en bord de Canal. Et un nouvel écopont va voir le jour en forêt de Soignes.

De nouveaux projets de mobilité et d’urbanisme sont encore annoncés pour ces prochaines années, comme le réaménagement de la place du Luxembourg. Ce réaménagement est planifié pour créer « un lieu de détente » et « un espace harmonieux » pour chaque usager de la route sur cet espace privilégié des députés européens.

Le réaménagement de la place Schuman est également prévu dans le programme de Beliris. Là aussi, l’objectif est de favoriser la mobilité douce autour de ce célèbre rond-point.

Notons encore dans les projets proposés ces deux prochaines années : le réaménagement des voiries autour du Bois de la Cambre, la mise en place d’une étude de faisabilité pour une liaison cyclo-piétonne entre la gare de Luxembourg et la gare de Schuman le long du rail, et la construction d’un centre sportif régional près du bassin Vergote pour les habitants du quartier.

