Météo : une matinée sous la pluie avant l’apparition des éclaircies dans l’après-midi

Les températures seront plus fraîches ce jeudi.

La journée de ce jeudi débutera sous un ciel gris avec quelques averses de pluie. Les quantités de précipitations resteront toutefois limitées. En cours d’après-midi, le temps deviendra sec et des éclaircies feront leurs apparitions.

Le thermostat indiquera des températures légèrement plus fraîches que les jours précédents. 19°C en fin de matinée et pas plus de 20°C l’après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, le ciel se dégagera. Il fera entre 8 et 12°C cette nuit. Le vent de nord à nord-ouest faiblira.

Quant à la qualité de l’air à Bruxelles, elle sera “très bonne” ce jeudi, annonce Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

