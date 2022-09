Météo : une journée sans voiture sous la pluie

La journée sans voiture sera pluvieuse et fraîche, prévient l’Institut Royal Météorologique. En cause, des courants du nord à nord-ouest instable, qui circulent sur nos régions.

Les courants du nord continuent leur chemin à travers notre pays. Cette journée sans voiture sera pluvieuse, à partir de 14h, alors que les maxima ne dépasseront pas les 15 degrés.

Des éclaircies s’élargiront en soirée et durant la nuit, et les averses diminueront. Il faudra cependant faire attention au brouillard qui pourrait se former.

Lundi matin, il fera sec et éventuellement gris, jusqu’à l’après-midi. Les nuages reviendront avec quelques averses, tandis que les maxima se situent à 15 degrés. La soirée sera plus agréable, ce sera le retour des éclaircies et la trêve de la pluie. Un peu de brouillard reste à prévoir cependant.

La journée de mardi sera sèche, mais très nuageux par endroits, mais les maxima montent à 16 degrés.

M.D. avec IRM – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck