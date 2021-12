Météo : un temps sec mais guère lumineux

Ce samedi matin, après dissipation des brumes et brouillards locaux, les nuages bas resteront majoritaires au nord du sillon Sambre et Meuse.

Ailleurs, les éclaircies devraient être plus nombreuses mais en cours de journée, la nébulosité deviendra abondante partout, prévoit l’IRM. Le temps restera toutefois généralement sec.

Les maxima atteindront 5 ou 6°C en haute Ardenne et 7 ou 8°C en plaine. Le vent sera faible à modéré d’est-nord-est, virant au nord-est en cours de journée en faiblissant.

Cette nuit et dimanche

Samedi soir et durant la nuit, les nuages bas se généraliseront à l’ensemble des régions et un peu de bruine sera possible. Du brouillard dense et assez répandu devrait également se former, ce qui pourra réduire la visibilité en de nombreux endroits. Les minima seront compris entre 2 et 5°C en haute Belgique et entre 6 et 7°C ailleurs. Le vent deviendra faible de secteur nord ou de direction variable.

Le ciel restera gris toute la journée de dimanche avec, le matin, encore un risque de brume ou de brouillard en plusieurs endroits. Quelques faibles pluies ou bruines pourraient tomber localement. Il fera un peu plus froid avec des maxima compris entre 3°C en Hautes-Fagnes et 8°C en plaine, sous un vent faible à modéré de nord à nord-ouest.

