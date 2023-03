Météo : un temps nuageux avec des averses dans la journée

En ce mardi, le temps sera souvent très nuageux avec des pluies et des averses nous apprend l’Institut Royal Météorologique (IRM).

Dans le courant de l’après-midi, le temps deviendra plus sec en plaine avec des éclaircies. Les maxima seront atteints ce matin avec des valeurs comprises entre 5 et 9 degrés. L’après-midi, il faudra composer avec des températures de 1 degrés en haute Ardenne à 7 degrés en plaine. Le vent sera d’abord modéré à assez fort. Les rafales se situeront entre 55 et 80 km/h en matinée. Il fléchira ensuite en cours d’après-midi et deviendra partout modéré.

Ce soir, le temps deviendra temporairement plus sec avec quelques belles éclaircies. Dans le courant de la nuit prochaine, quelques averses traverseront le pays depuis la Mer du Nord. Elles adopteront finalement un caractère hivernal sur l’ensemble des régions et pourront donner lieu à des routes glissantes : soit par des chutes de neige, soit pas des plaques de glace qui se forment ensuite. Les minima seront compris entre -3 degrés en Hautes-Fagnes, 0 ou +1 degré sur le centre et +4 degrés au littoral. Le vent deviendra faible à modéré de secteur ouest.

IRM – Photo : Belga