Météo : un temps changeant ce samedi

La journée de ce samedi débutera avec de larges éclaircies et un temps sec, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, la nébulosité augmentera rapidement à partir de l’ouest et il s’en suivra quelques ondées locales. En cours d’après-midi, une zone de pluie atteindra le littoral et se déplacera plus tard vers le centre. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest deviendra assez fort avec des rafales jusque 65 km/h. Sur l’ouest et à la mer, le vent deviendra en fin d’après-midi généralement fort avec des rafales de 65 à 80 km/ h.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps sera temporairement plus sec. En deuxième partie de nuit, de la pluie fera son apparition à partir de l’ouest. Les minima seront compris entre 1 et 7 degrés. Le vent d’ouest à sud-ouest sera d’abord assez fort à fort avec des rafales de 60 à 80 km/h ou un peu plus au littoral. Durant la nuit, le temps deviendra plus calme avec un vent modéré et à la mer assez fort de sud-ouest. Dimanche, le temps sera nuageux avec des périodes de faibles pluies. Les maxima, relativement doux pour la saison, oscilleront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et par endroits 12 degrés dans l’ouest. Le vent de sud-ouest sera assez fort avec des pointes de 70 km/h dans l’intérieur, et fort avec des rafales qui approcheront les 80 km/h en bord de mer.

En soirée et la nuit suivante, le vent et les précipitations vont s’intensifier. Sur le relief, ces dernières pourront même adopter un caractère hivernal.

Belga