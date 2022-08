Météo : un mardi sous quelques nuages et 26 degrés

La journée de mardi débutera par un temps sec avec du soleil et des champs nuageux. L’après­-midi, les nuages deviendront graduellement plus nombreux depuis la frontière française, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront proches de 22°C en bord de mer, 26 ou 27°C dans le centre, et 29°C dans l’extrême sud du pays. Dans la capitale, le mercure ne dépassera pas les 26°C. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur nord­-est.

Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante. Le temps devrait rester sec sur le nord­-ouest du territoire. Les minima descendront jusqu’à 12°C, sous un vent généralement modéré de nord­-nord­-est.

Mercredi matin, de larges éclaircies domineront sur le centre et l’ouest. L’après­-midi, des nuages bourgeonneront sur toutes les régions et alterneront avec des éclaircies parfois prédominantes. Les maxima oscilleront entre 20°C en haute Ardenne et 25°C dans le centre et à Bruxelles, avec des valeurs de 22°C à la Côte.

Quant à la qualité de l’air chez nous à Bruxelles, elle sera “bonne” ce mardi et deviendra “ assez bonne” dans les prochains jours, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

▶ Encore plus d’informations sur L’Air du Temps, votre météo bruxelloise et les info-services de votre région

A.V. et Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck