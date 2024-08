Météo : un dimanche sous les nuages

Quelques averses seront encore possibles dimanche matin sur l’est du pays. Ailleurs, le temps sera sec avec des éclaircies et des passages nuageux, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, la nébulosité deviendra variable dans toutes les régions avec éventuellement encore une petite averse isolée.

Les maxima varieront entre 19 et 23°C avec un vent faible à parfois modéré d’ouest à sud-ouest, puis d’ouest à nord-ouest. La nuit prochaine sera calme avec un ciel peu nuageux. Le risque de brouillard concernera principalement les vallées de l’Ardenne. Les minima varieront entre 11 et 16°C. Le vent sera faible de direction variable, puis de sud à sud-ouest. A Bruxelles, les températures vont varier entre 14 et 22 degrés sous les nuages.

Lundi, le temps sera ensoleillé et quelques nuages cumuliformes se formeront temporairement en cours de journée. Les maxima varieront entre 21°C en bord de mer et en haute Ardenne, et localement 25°C dans l’intérieur du pays. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest. Une brise de nord-ouest se lèvera l’après-midi dans la région côtière.

Mardi sera une journée estivale chaude et ensoleillée avec parfois quelques champs nuageux. Les maxima varieront entre 24 et 29°C. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest. Une brise de nord-ouest rafraîchira la région côtière l’après-midi. Une zone de précipitations relativement peu active traversera le pays du littoral vers l’Ardenne la nuit suivante.

avec Belga