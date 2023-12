Météo : un dimanche froid en enneigé

Les gelées seront généralisées alors qu’une perturbation arrivera par l’ouest dimanche matin. Il s’agira de chutes de neige (1 à 3 cm) se transformant en pluie avec risque de verglas, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les éclaircies laisseront la place à un ciel plus nuageux l’après-midi, mais le risque de précipitations hivernales sera nettement plus réduit.

Les maxima se situeront entre 0 et -2°C en Ardenne et autour de 0 ou 1°C ailleurs. Le vent de sud sera généralement modéré avec des pointes de 50 km/h. Ce soir et la nuit prochaine, les précipitations parfois hivernales s’évacueront vers le nord-est, puis le temps redeviendra temporairement plus sec. Le ciel restera assez nuageux avec des minima de -3°C en Ardenne à 1°C sur l’ouest du pays. Le vent restera généralement modéré de sud. Lundi, une nouvelle zone de précipitations parfois hivernales envahira rapidement le pays par la France. Les pluies pourront à nouveau être précédées de neige ou de pluies verglaçantes, principalement le matin. Les températures remonteront lentement pour atteindre en fin de journée 2°C dans les Hautes Fagnes et 6°C dans les régions proches de la France. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-est avec des rafales de 50 à 60 km/h. Mardi, la nébulosité sera abondante avec des précipitations. Surtout sur l’Ardenne, elles pourront encore être hivernales. Les maxima se situeront entre 2°C en Hautes Fagnes et 7°C en bord de mer. Mercredi, quelques averses parfois hivernales traverseront encore le pays.

Belga