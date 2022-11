Météo : un dimanche d’abord sec, avant le retour de la pluie

Que nous réserve la météo des prochaines heures ?

La journée a débuté sous un ciel couvert et gris, à Bruxelles, ce dimanche. Progressivement, une nouvelle zone de pluie envahira la Belgique via l’ouest, avec des périodes de faibles pluies prévues dans l’après-midi sur la capitale. Les maxima seront de 8 degrés à Bruxelles, sous un vent faible à modéré de secteur sud.

D’après Bruxelles Environnement, la qualité de l’air est ‘médiocre’ ce dimanche.

Cette nuit

Ce soir et cette nuit, la zone de pluie quittera progressivement la capitale, laissant la place à un temps assez variable, avec des éclaircies.

Les minima seront de 4 degrés à Bruxelles, sous un vent modéré d’ouest en sud-ouest, qui s’affaiblira en fin de nuit.

Ce lundi

Lundi, et la semaine prochaine, “nous serons à nouveau sous l’influence d’un régime océanique : des perturbations atlantiques se succéderont alors sur nos régions et seront parfois entrecoupés d’air instable dans lequel se développeront des averses“, indique l’Institut royal météorologique, ce dimanche. Ainsi, lundi matin, Bruxeles bénéficiera d’éclaircies souvent larges, avant que le soleil ne soit graduellement masqué par des nuages élevés et moyens de plus en plus denses.

En fin de journée, de la pluie n’est pas exclure. Les maxima seront compris entre 4 et 8 degrés à Bruxelles, sous un vent modéré de sud à sud-ouest, puis sud à sud-est, avant de devenir modéré à assez fort en fin de journée.

La qualité de l’air sera ‘bonne’, indique Bruxelles Environnement.

ArBr – Photo : Belga (illustration) – Visuels : Institut royal météorologique