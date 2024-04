Météo : un ciel très nuageux avec de la pluie

Ce jeudi, il faudra penser aux capuches et aux parapluies ! À Bruxelles, la météo sera pluvieuse.

Malgré un ciel nuageux et de la pluie tout au long de la journée, quelques accalmies pourraient voir le jour. Non loin des nuages, le soleil sera présent et pourrait faire quelques apparitions. Cependant, ce sont les nuages et les averses qui rythmeront la journée. Vers midi et en fin d’après-midi, la pluie devrait se calmer.

Côté température, les maximales seront de 14° et les minimales de 11°.

Outre la pluie, la concentration de pollens reste très élevée dans l’air. Si vous êtes allergique au bouleau ou au frêne, des symptômes peuvent apparaître.

Ca.Pa avec IRM /image : Belga