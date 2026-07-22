Météo : un ciel plus nuageux avec possibilité de quelques faibles précipitations

Les champs nuageux seront nombreux et parfois porteurs de quelques faibles précipitations ce mercredi. Par moments, quelques éclaircies se dessineront également à travers la couverture nuageuse. Les maxima varieront entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés en Lorraine belge, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique. Le vent deviendra modéré de nord à nord-ouest.

En soirée, les éclaircies s’élargiront mais, durant la nuit suivante, de nouveaux champs nuageux dériveront depuis le nord ou se formeront par endroits. Quelques bancs de brouillard seraient à nouveau possibles en Ardenne. Sous les champs nuageux, quelques ondées seront déjà possibles. Les minima seront généralement compris entre 7 et 16 degrés, sous un vent devenant faible. A la mer, il restera modéré.

Jeudi, la journée débutera sous un ciel souvent très nuageux avec quelques ondées ou bruines par intermittence. Les nuages bas réduiront localement la visibilité sur le relief de l’est du pays. L’après-midi, le temps deviendra généralement sec et les champs nuageux laisseront graduellement filtrer davantage d’éclaircies; le ciel ne devrait toutefois se dégager complètement qu’en fin de journée. Les maxima seront compris entre 19 ou 20 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne ainsi qu’au littoral et 23 ou 24 degrés en Campine.

Vendredi, le temps sera ensoleillé avec des maxima jusqu’à 24 ou 25 degrés dans le centre. Samedi, il fera encore plus chaud, avec jusqu’à 28 degrés, du soleil et un risque croissant d’une averse en fin de journée. Dimanche, l’IRM s’attend à un retour possible de la pluie.

Belga