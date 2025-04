Météo : un ciel nuageux avant le retour du soleil l’après-midi

La journée débutera dans de nombreuses régions sous une importante couverture nuageuse, a annoncé jeudi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Les nuages se dissiperont jeudi après-midi pour laisser place à des éclaircies de plus en plus larges. Les maxima oscilleront entre 11°C en bord de mer et 16°C en Gaume. Le vent sera faible à souvent modéré de secteur nord.

Jeudi soir et la nuit prochaine, le ciel sera dégagé dans la plupart des régions, puis quelques brumes et bancs de brouillard pourront se former en seconde partie de nuit, surtout dans l’ouest et le nord du pays. Les minima varieront entre -1°C et +4°C. Le vent modéré de nord deviendra faible de direction variable.

Belga