Météo : un ciel gris et des averses

Ce mardi, le temps sera gris avec de la pluie et des averses, rapporte l’Institut Royal Météorologique.

Sur l’ouest et le nord-ouest, les quantités de précipitations seront plus limitées avec des périodes de faibles pluies ou de la bruine. Les maxima varieront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer. Le vent sera modéré d’ouest à nord-ouest. Sur l’est, il soufflera longtemps du sud-sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, les nuages seront souvent nombreux. En Basse et Moyenne Belgique, quelques éclaircies pourront parfois apparaître. Les minima s’échelonneront entre -1 degré en haute Ardenne, +4 degrés dans le centre et +6 degrés à la côte sous un vent modéré de secteur ouest à nord-ouest. A la mer, le vent sera parfois assez fort de nord-nord-ouest.

IRM