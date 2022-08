Météo : un ciel encore perturbé ce mardi avant une amélioration mercredi

Ce mardi matin, il fera quelque peu nuageux à Bruxelles. L’après-midi, les nuages deviendront plus nombreux et quelques timides petites ondées localisées seront encore possibles. De larges éclaircies se dessineront ensuite avec le retour d’un temps sec.

Les maxima se situeront entre 23°C en Ardenne et localement 29°C en plaine, jusqu’à 28 degrés sont prévus à Bruxelles, sous un vent faible à généralement modéré de secteur sud-ouest.

Ce soir, les éclaircies s’élargiront rapidement et le temps sera sec partout. En cours de nuit, il faudra toutefois composer avec quelques voiles d’altitude, ou quelques nuages bas sur l’ouest. Il ne fera pas moins de 17 degrés la nuit dans la capitale. Le vent deviendra faible sans direction privilégiée.

Mercredi, le temps sera d’abord très ensoleillé et sec. Dans l’après-midi, la nébulosité deviendra parfois plus variable au passage de quelques champs nuageux de moyenne altitude. Le mercure grimpera autour de 30 degrés chez nous à Bruxelles, sous un vent faible de secteur sud ou de direction variable.

Jeudi aussi, le temps sera assez ensoleillé malgré les voiles d’altitude et quelques nuages moyens. Le temps restera sec et il fera encore un peu plus chaud avec des maxima de 25°C à la mer, 28 à 29°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 31 à 32°C en Campine et en Lorraine belge.

Quant à la qualité de l’air, elle sera “bonne” ce mardi mais deviendra “assez bonne” puis “moyenne” les prochains jours, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes à Bruxelles.

