Météo : temps doux et ensoleillé avec jusqu’à 24 degrés

Après la dissipation de la grisaille matinale présente sur certaines régions, le temps sera ensoleillé et doux avec des maxima de 19 à 24 degrés, selon les prévisions de l’IRM mercredi.

Après la dissipation de la grisaille matinale présente sur certaines régions (essentiellement du sillon Sambre et Meuse à la région côtière), le temps deviendra donc ensoleillé et chaud avec des maxima autour de 20 ou 21 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et à la côte et de 21 à localement 24 degrés à Bruxelles. Il faudra encore composer avec un vent de nord-est modéré à parfois assez fort en bord de mer. Ce soir et cette nuit, le ciel restera serein à peu nuageux avec parfois quelques voiles d’altitude.

Les minima se situeront entre 9 et 13 degrés en Ardenne, et entre 13 et 15 degrés ailleurs, voire autour de 15 ou 16 degrés en bord de mer.

Belga