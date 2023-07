Météo : pluie le matin, soleil l’après-midi

Ce mardi matin, une perturbation traversera le pays d’ouest en est avec des périodes de pluie et des averses.

Sur le sud-est, il y aura beaucoup de pluie avec un risque d’un orage. Ensuite, la nébulosité deviendra variable à partir de l’ouest avec risque d’une ondée, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

L’après-midi, le soleil se montrera de plus en plus généreux à partir du nord-ouest mais une averse sera encore possible sur le sud-est. Il fera relativement frais avec des maxima de 20 ou 21 degrés sur le centre du pays. Le vent deviendra modéré de nord à nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, de larges éclaircies alterneront avec des champs nuageux, encore porteurs de quelques averses localisées avec risque d’un coup de tonnerre. Les minima se situeront entre 3 et 12 degrés en Ardenne, et entre 9 et 14 degrés ailleurs.

Mercredi, le ciel sera changeant. La journée commencera avec un risque d’averses, sans distinction de régions. Au fil des heures, le temps deviendra sec dans la partie ouest du pays. Dans l’est, quelques averses pourront toujours se manifester et même s’accompagner d’un coup de tonnerre près des Pays-Bas et de l’Allemagne. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 20 à 21 degrés sur le centre. Le vent sera modéré.

Jeudi, le temps sera frais et venteux avec régulièrement de la pluie et des maxima de 16 à 20 degrés.

Vendredi, le ciel sera variable avec des périodes de pluie et des averses. Les maxima avoisineront les 22 degrés.

Ce week-end, l’IRM s’attend à des averses mais aussi du soleil par moments.

Belga