Météo : nébulosité abondante et douceur pour l’Ascension

Le ciel sera dans l’ensemble très nuageux en ce jeudi de l’Ascension, avec, ce matin, quelques faibles pluies sur la partie nord du pays. Sur le sud, le temps restera sec.

Les maxima se situeront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 19 à 21 degrés dans le centre, selon les éclaircies, d’après les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique. Le vent sera modéré, et à la mer souvent assez fort, de secteur sud-ouest. Dans le nord-ouest du territoire, les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, le temps sera sec avec des éclaircies de plus en plus larges par l’ouest. En certaines régions, des champs de nuages bas pourront apparaître en cours de nuit, voire du brouillard. Les minima s’échelonneront de 8 à 14 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-ouest.

Belga