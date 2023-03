Météo : les prévisions de la fin de semaine

Le ciel sera changeant jeudi après-midi avec, dans l’intérieur du pays, des averses parfois ponctuées de quelques coups de tonnerre avant le retour d’un temps plus sec et plus lumineux au fil des heures sur le nord-ouest. Les maxima se situeront entre 11 degrés en Ardenne et 15 voire localement 16 degrés en plaine sous un vent modéré à assez fort, et plutôt fort à la mer, d’ouest­-sud­-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h, indique l’IRM dans ses prévisions à la mi-journée.

Jeudi soir, les averses s’estomperont et les éclaircies deviendront temporairement plus larges. La nébulosité augmentera toutefois rapidement par le sud-ouest avec l’arrivée d’une zone de précipitations, parfois modérées, en cours de nuit. Les minima varieront de 6 degrés en Hautes­ Fagnes à 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent diminuera quelque peu pour devenir modéré, avant de se renforcer à nouveau en cours de nuit, devenant assez fort tout en revenant au sud-sud­-ouest avec des rafales de 60 km/ h.

Vendredi, le temps sera venteux et les champs nuageux prédominants et souvent porteurs d’averses ou de pluie. Les maxima seront compris entre 8 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 12 degrés dans le centre du pays. Le vent de secteur sud­-ouest sera assez fort à fort, et à la mer même très fort une fois qu’il aura viré à l’ouest-sud­-ouest l’après­ midi. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 70 à 80 km/ h, voire localement plus.

Samedi, une zone de pluie active traversera notre pays. Les maxima varieront entre 6 et 10 degrés. Le vent sera modéré à parfois assez fort d’ouest, virant au nord­-ouest puis au nord la nuit suivante.

A partir de dimanche, retour d’un temps plus sec et plus ensoleillé mais également assez frais.

