Météo : Le soleil va remontrer le bout de son nez

La nébulosité sera encore abondante ce mardi matin, principalement sur la partie nord du territoire, avec temporairement un risque de quelques gouttes.

Mais au fil des heures, le temps s’éclaircira depuis le sud et de belles périodes ensoleillées se partageront, par moments, le ciel avec des nuages moyens et élevés l’après-midi, selon les dernières prévisions de l’IRM.

En fin de journée, la nébulosité augmentera sur l’ouest, avec le risque de quelques faibles pluies.

Les maxima s’échelonneront entre 9 à 11°C sur les sommets et 13 à 14°C en plaine. Le vent sera modéré, parfois assez fort à la Côte, de secteur sud.

Mardi soir, la nébulosité augmentera par l’ouest avec de faibles pluies qui progresseront de l’ouest vers le centre durant la nuit. En fin de nuit, celles-ci atteindront les régions de l’est alors qu’un temps plus sec, mais toujours fort nuageux, gagnera l’ouest et le centre. Les minima varieront entre 8 et 12°C sous un vent modéré de sud-ouest, en premier lieu parfois assez fort au littoral.

Belga