Météo : la semaine démarre entre soleil et grisaille

La journée de ce lundi débutera tantôt sous la grisaille et la pluie dans l’ouest de la Belgique, tantôt sous le soleil dans le centre et l’est, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Puis, rayons de lumière et averses échangeront leurs places. Ainsi, tandis que les éclaircies baigneront l’ouest en fin d’après-midi, la pluie gagnera le centre et l’est. Les maxima oscilleront entre 12 et 15°C dans l’ouest et entre 15 et 18°C dans l’est.

Mardi, le ciel sera changeant avec des éclaircies, des nuages cumuliformes et quelques averses, surtout sur l’est. Les maxima seront frais, de 8°C en Hautes­ Fagnes à localement 14°C dans le centre. Le vent de secteur nord renforcera la sensation de fraîcheur.

Mercredi, la journée débutera avec de larges éclaircies, bien qu’en haute Belgique il faille d’abord composer avec de la grisaille matinale par endroits. Ensuite, la nébulosité deviendra variable dans tout l’intérieur du pays avec des nuages cumuliformes mais le temps devrait rester généralement sec. À la Côte, le soleil restera omniprésent. Les maxima varieront de 10 à 15°C, sous un vent modéré de nord à nord-est.

