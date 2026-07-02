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Météo: jusqu’à 25 degrés et quelques pluies en fin de journée attendus ce jeudi

Le soleil fera une brève apparition, jeudi, avant l’arrivée de nuages à partir de l’ouest et de faibles pluies, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Après midi, le temps redeviendra sec à partir du littoral avec des éclaircies, puis de belles périodes ensoleillées. Le mercure atteindra 25°C. Le vent sera modéré, et même assez fort à la Côte, de secteur sud-ouest. Il s’orientera ensuite de l’ouest au nord-ouest. Les rafales pourront atteindre 55 km/h à la mer.

En soirée et de nuit, le ciel sera peu nuageux à serein, même si des nuages bas en provenance de la mer du Nord pourront parfois pénétrer sur le pays, surtout sur l’ouest et le nord. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 14°C. Le vent deviendra faible de direction variable sur la plupart des régions.

Vendredi, un temps estival par excellence est attendu, avec des températures agréables pouvant grimper jusqu’à 25°C et de belles périodes ensoleillées toute la journée. Le vent faible de direction variable s’orientera au nord-ouest en devenant parfois modéré l’après-midi.

Belga

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