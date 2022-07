Météo : encore un peu de soleil avant l’arrivée progressive des nuages

Le temps sera sec, samedi matin, avec du soleil et quelques voiles d’altitude.

En cours de journée, les nuages moyens deviendront plus nombreux, mais le temps restera sec. Les températures varieront entre 20 et 26° à Bruxelles, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir, le temps sera sec avec des éclaircies et assez bien de nuages, principalement de haute et de moyenne altitude. Plus tard dans la nuit, les nuages se feront plus nombreux. Les minima seront compris entre 13 et 17°C.

Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante, avec des risques de pluie. Les températures seront comprises entre 17 et 25°.

La qualité de l’air sera “assez bonne” à Bruxelles ce samedi et deviendra “bonne” ce dimanche.

