Météo : des températures négatives avec quelques éclaircies

Les nuages bas et les brouillards givrants laisseront la place à un ciel partiellement nuageux samedi, avec parfois de belles apparitions du soleil. La grisaille pourrait cependant se montrer tenace par endroits , selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, quelques averses hivernales sur la mer du Nord atteindront la région côtière, puis gagneront l’ouest du pays. Les autres régions devraient conserver un temps sec.

Les maxima se situeront aux alentours de 4°C en bord de mer, entre 1 et 3°C dans la plupart des régions et entre 0 et -4°C en Ardenne. Le vent faible de direction variable s’orientera au nord-ouest en bord de mer, et au sud-ouest dans l’intérieur du pays. Ce soir, les dernières averses hivernales s’estomperont sur l’ouest du pays. La nuit, le ciel deviendra peu nuageux puis quelques bancs de nuages bas ou de brouillard givrant pourront se former de manière localisée. Les minima varieront entre -2 et -4°C sur l’ouest et le centre du pays. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les températures redescendront entre -5 et localement -10°C sur les hauts plateaux enneigés des Cantons de l’Est. Le vent faible de sud à sud-ouest deviendra parfois modéré. Dimanche, les dernières éclaircies laisseront la place à un ciel très nuageux, puis une zone de neige ou de neige fondante envahira le pays à partir de l’ouest. Une petite accumulation de quelques centimètres est temporairement possible le matin. Sur la partie ouest du pays, les précipitations hivernales se transformeront graduellement en pluie. Les maxima varieront entre -2°C dans les Hautes Fagnes et l’ouest du pays et 3°C en bord de mer. Le vent modéré de sud deviendra parfois assez fort avec des pointes de 50 à 55 km/h.

Belga