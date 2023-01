Météo : des nuages et un temps sec

Ce samedi à l’aube, il y aura souvent des nuages bas, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Certaines régions pourraient toutefois bénéficier de belles éclaircies, surtout sur le sud­-est. Ensuite, le soleil parviendra à se montrer davantage et la nébulosité deviendra plus variable dans le courant de l’après­ midi.

Le temps restera sec avec des maxima de -­2° en Hautes­ Fagnes à +5° à la mer. Le vent sera faible à modéré de nord­-est. Samedi soir, les éclaircies s’élargiront encore favorisant le retour rapide du froid. Nous aurons de faibles gelées sur le centre et le nord­-est et des gelées plus marquées en Ardenne. Sur l’ouest, les minima seront légèrement positifs (valeurs comprises entre ­-10° et +2°).

En cours de nuit, des nuages bas reviendront par le nord. Dimanche, après une nuit et une matinée très froides, les éclaircies laisseront la place à un ciel plus nuageux à partir du nord­-ouest avec parfois un peu de pluie ou de bruine. En arrivant en Ardenne, ces faibles précipitations prendront un caractère hivernal. Une zone de précipitations plus structurée envahira le pays la nuit suivante. Les maxima varieront entre ­-1° dans les Hautes­ Fagnes et +7° en bord de mer. Le vent sera généralement modéré de sud­-ouest.

Belga