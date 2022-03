Météo : des éclaircies pour faire venir le soleil

Le temps sera sec sur la capitale belge, ce jeudi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Des éclaircies en matinée feront place à un soleil lumineux en après-midi. Les températures atteindront 12 degrés, sous un vent modéré de nord à nord-ouest.

En soirée et durant la nuit, le ciel sera dégagé et les températures chuteront entre 1 et 0 degré.

Un temps ensoleillé est attendu vendredi et samedi.

Quant à la qualité de l’air à Bruxelles, est sera “bonne” ce jeudi et deviendra “assez bonne” demain/vendredi et samedi, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

▶ Encore plus d’informations sur L’Air du Temps, votre météo bruxelloise et les info-services de votre région

A.V. – Photo : Belga