Météo : de la grisaille et des averses intenses en cours de journée

Le temps sera variable vendredi avec surtout l’après-midi des averses orageuses répandues. L’Institut royal météorologique prévoit des maxima de 15 à 19°C.

La matinée débutera avec de la grisaille dans certaines régions. Dans l’extrême ouest, des éclaircies seront encore possibles, tandis que des nuages élevés et moyens seront déjà présents dans le centre et à l’est. Le long de la frontière avec les Pays-Bas et l’Allemagne, il y a déjà un risque de pluie.

En cours de journée, le temps deviendra partiellement nuageux avec des averses (orageuses) intenses à partir du sud-est. Localement, il y a un risque de fortes précipitations, surtout dans le nord-est du pays. L’IRM émet en outre un avertissement jaune entre vendredi midi et tôt samedi matin pour une zone pluvio-orageuse touchant partiellement les provinces d’Anvers et de Limbourg.

À la Côte par contre, le temps sera généralement sec. Les maxima oscilleront entre 13 et 19°C. Dans l’intérieur, le vent sera faible de direction variable. À la mer et plus tard aussi un peu plus dans l’intérieur des terres, le vent sera modéré de secteur nord.

