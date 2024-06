Météo : un temps trop frais pour la saison

De larges éclaircies seront présentes surtout sur l’est, mercredi matin, mais des nuages bas pourront être observés en Haute Belgique. Sur l’ouest et puis sur le centre, le ciel deviendra plus nuageux avec quelques averses locales, prévoit l’IRM dans son dernier bulletin.

La nébulosité deviendra ensuite partout variable à abondante avec le développement de quelques averses l’après-midi.

Les maxima, trop bas pour la saison, seront compris entre 12 et 16°C. Le vent de nord-ouest sera modéré sur le nord et l’est du pays, mais plus faible sur le sud et l’ouest.

Mercredi soir, le ciel deviendra progressivement partiellement à peu nuageux, et le risque de précipitations diminuera au fil des heures. Au cours de la nuit prochaine, de larges éclaircies se développeront depuis l’ouest du territoire et s’étendront à l’ensemble des régions sous un temps devenant sec partout. Quelques champs de nuages bas pourront tout de même se former par endroits. Les minima seront compris entre 2 et 9°C sous un vent faible virant graduellement au sud à sud-ouest.

