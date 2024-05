Météo : ciel nuageux, mais temps sec à Bruxelles ce dimanche

Après dissipation de la grisaille, la journée dominicale sera marquée par le retour d’une nébulosité plus variable l’après-midi. Il y aura plus de soleil sur l’ouest mais encore un risque de forts orages par endroits en fin de journée depuis le nord du pays, selon les prévisions de l’IRM dans son bulletin matinal. La capitale devrait néanmoins être épargnée.

La journée débutera avec de la brume, du brouillard et des nuages bas. Ceux-ci se dissiperont en fin de matinée et laisseront ensuite la place à une alternance de nuages cumuliformes et d’éclaircies. L’après-midi, de nouvelles averses orageuses devraient dans un premier temps se développer sur l’extrême sud du pays. Plus tard, d’autres cellules orageuses se formeront sur le nord et le nord-est du territoire avant de progresser vers le sud en cours de soirée. Les maxima évolueront entre 16 et 17 degrés en Ardenne ou à la mer et 21 à 22 degrés en plaine. Le vent faible de secteur ouest ou variable s’orientera au nord-ouest et deviendra plus modéré l’après-midi.

La qualité de l’air sera “médiocre” ce dimanche, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

