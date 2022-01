Météo : beaucoup de vent soufflera sur la capitale

Des éclaircies alterneront avec des passages nuageux lundi, donnant lieu à des averses, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Des rafales de vent jusqu’à 75 km/h sont également annoncées.

Les maxima seront compris entre 5 et 6 degrés en journée à Bruxelles. Le vent sera assez fort et les rafales pourront atteindre 75km/h en début d’après-midi. Le numéro 1722 a temporairement été activé suite à une alerte jaune de l’IRM pour du vent et des pluies abondantes, a annoncé dimanche soir le SPF Intérieur.

▶ Voir aussi : Rafales de vent annoncées : Bruxelles ferme ses parcs

Ce soir et cette nuit, le vent sera plus calme mais quelques précipitations sont encore attendues sur la capitale. Après minuit, le temps deviendra temporairement plus sec mais déjà vers le matin, une nouvelle zone de pluie touchera le pays. Les minima se situeront entre ­3 et 5 degrés.

Quant à la qualité de l’air à Bruxelles, elle sera “bonne” au moins jusqu’à mercredi, annonce Bruxelles Environnement. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des concentrations de polluants dans l’air.

▶ Retrouvez encore plus d’informations dans L’Air du Temps, votre météo bruxelloise et les info-services de votre région résumés en une minute, chaque jour sur BX1

A.V. et Belga – Photo : Belga