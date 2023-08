Météo : attention au risque d’averses

Après la dissipation de la grisaille présente par endroits, le ciel deviendra changeant mercredi matin, avec de belles périodes ensoleillées et quelques champs nuageux; ceux-ci seront un peu plus nombreux du centre au sud-est du pays où ils pourraient laisser échapper quelques averses isolées et parfois orageuses, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront de 21°C en Hautes-Fagnes et au littoral à 26°C en Campine, sous un vent devenant faible à modéré de secteur nord à nord-est. A Bruxelles, les maxima iront jusqu’à 25 degrés avec un risque d’averses locales.

Risque de pluie

Ce soir et en début de nuit, le temps restera sec sur le nord-ouest sous un ciel partiellement nuageux. Ailleurs, des averses locales pourraient encore se développer et même prendre un caractère orageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse. En fin de nuit, des nuages bas seront à nouveau possibles par endroits. Les minima se situeront généralement entre 14 et 17°C, sous un vent de nord-est faible à modéré.

Jeudi matin, des nuages bas pourraient encore être présents par endroits. Durant la journée, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux pouvant donner lieu à quelques averses locales. Les maxima se situeront autour de 22°C en Hautes-Fagnes ainsi qu’à la Côte, et 25°C ailleurs.

Vendredi, le ciel sera partagé entre larges éclaircies et champs nuageux. Le temps sera chaud avec des maxima de 25°C en Hautes-Fagnes à 30°C en plaine. En fin de journée, le ciel deviendra plus nuageux à partir de l’ouest.

> L’Air du Temps, la météo de BX1

Rédaction avec Belga