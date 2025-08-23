Mémorial Van Damme : trois records de Belgique et deux nouveaux billets pour les Belges en vue des Mondiaux

La 49e édition du Mémorial Van Damme, vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles n’a certes pas accouché d’un record du monde, ni sur le 5.000m féminin ni sur la distance inédite du mile steeple, mais trois records de Belgique y ont été battus.

Deux nouveaux tickets ont été aussi délivrés pour les championnats du monde de Tokyo du 13 au 21 septembre. Tim Van de Velde a réussi le chrono requis (8:15.00) sur 3.000m steeple en 8:14.40 alors que Elise Vanderelst ajoutait le 5.000m à son 1.500m dans la capitale japonaise. En 14:40.70, Elise Vanderlest aurait même battu le record de Belgique sur 5.000m s’il n’y avait eu devant elle Jana Van Lent qui améliorait son propre record en 14:37.47.

Naomi Van den Broeck réussissait aussi la meilleure marque belge de l’histoire sur 400m haies en 54.11 effaçant les 54.33 d’Hanne Claes. Sur 5.000m, la Kenyane n’a pas réussi sa tentative de battre le record du monde de sa compatriote. La Bahreïnie Winfred Yavi n’a pas non plus établi de record sur l’épreuve test du mile steeple qu’elle a bouclé en 4:40.13. Il lui aurait fallu courir sous 4:36.5.

De retour après deux ans d’absence, Nafissatou Thiam a fait plaisir au public bruxellois en s’alignant sur la longueur où elle a réussi un modeste bond à 6m40, répétant surtout ses gammes pour l’heptathlon des Mondiaux le mois prochain.

Sur 1.500m, Ruben Vereyden (3:32.71) est descendu sous les 3:33.00 espérés. Dylan Borlée est devenu le 6e Belge à descendre sous la barre des 45 secondes (44.94) rejoignant notamment Daniel Segers auteur aussi d’un double tour de piste en 44.90 aussi dans la course de la Ligue de Diamant.

Thomas Carmoy a terminé lui 2e à la hauteur avec un bond à 2m25.

Le 3.000m steeple a été remporté vendredi par le Luxembourgeois Ruben Querinjean en 8:09.47 qui signe un nouveau record national, mais aussi un record de Belgique. Le Malmédien dispose en effet de la double nationalité.

Le record de Belgique était lui la propriété de William van Dijck en 8:10.01 depuis le 5 septembre 1986 à Bruxelles dans ce stade où l’homme a été honoré pour son entrée au Hall of Fame du Mémorial Van Damme vendredi en début de soirée.

Le meeting bruxellois était revenu cette année à son format classique sur un jour, avant-dernière étape de la Ligue de Diamant avant les finales les 27 et 28 août à Zurich, Suisse. L’année prochaine, l’évènement athlétique fêtera sa 50e édition, comme finale du circuit à nouveau, comme en 2024, les 5 et 6 septembre 2026. Planifiés sur cinq années, les finales retourneront à Zurich en 2027.

Belga

■ Reportage de Laura Vandermael, Bryan Mommart, Loïc Bourlard, Stéphanie Mira