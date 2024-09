Mémorial Van Damme : Kim Gevaert se réjouit à l’idée de vivre une “édition exceptionnelle” sur deux jours

Ce vendredi et samedi aura lieu la 48e édition du Mémorial Van Damme, le meeting bruxellois qui clôt cette année la Ligue de diamant d’athlétisme. Pour la première fois dans l’histoire de l’événement, celui-ci se déroulera sur deux jours. “Ce sera une édition exceptionnelle”, a déclaré Kim Gevaert, directrice du meeting, lors d’un point presse lundi au stade Roi Baudouin.

“C’est un immense honneur d’accueillir la finale de la Ligue de Diamant”, a expliqué Kim Gevaert. “Le nombre de disciplines est passé de 16 à 32, et nous avons également un programme paralympique très étoffé. Les plus grands athlètes et invités seront présents à Bruxelles, de quoi donner lieu à une édition exceptionnelle. Pour nous, en tant qu’organisateur, c’est un vrai défi. On a vraiment voulu se donner à fond afin d’organiser un Mémorial à part entière sur deux jours.” “Sydney McLaughlin-Levrone, Sha’Carri Richardson et Ryan Crouser sont des grands noms, mais je me concentre surtout sur l’ensemble des athlètes. Il y a certaines disciplines que nous n’avons pas pu organiser depuis des années (comme le lancer du javelot, ndlr), donc cela rend l’événement encore plus spécial. Je suis également curieuse de voir si Mondo Duplantis et Yaroslava Mahuchikh pourront battre leurs records du monde.”

Au total, 70.000 billets ont été vendus pour cette édition, dont 37.000 pour le vendredi et 33.000 pour le samedi. “Il y aura un peu plus de spectateurs vendredi, donc je suppose que les Belges aiment la tradition. Nous étions curieux de voir comment les gens allaient réagir à deux jours consécutifs d’athlétisme en Belgique, mais nous sommes agréablement surpris. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont donné un énorme coup de pouce, et les résultats fantastiques des athlètes belges n’y sont sûrement pas étrangers. Les gens veulent probablement voir les mêmes stars qu’à Paris.”

Belga