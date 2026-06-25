“Les problèmes dans le quartier Nord ne sont pas résolus, mais les faits les plus graves chutent”

Le conseil communal a validé mercredi la prolongation de trois mois supplémentaires de la fermeture nocturne du quartier du Brabant. “Les problèmes dans le quartier Nord ne sont pas résolus mais on constate une vraie chute sur les faits les plus graves de vols avec violence ou de coups et blessures”, explique Martin de Brabant (MR), bourgmestre de Schaerbeek ff dans Bonjour Bruxelles.

Depuis le 1er avril, les commerces et établissements horeca du quartier du Brabant situés sur le territoire des deux communes de Schaerbeek et Saint-Josse doivent fermer entre 1 h et 6 h du matin. Cette mesure, instaurée pour lutter contre les nuisances, devait initialement prendre fin le 30 juin, mais elle est désormais prolongée jusqu’à la fin du mois de septembre, avec quelques ajustements.

“Les problèmes dans le quartier Nord ne sont pas résolus et personne ne l’affirme“, détaille Martin de Brabant. Le bourgmestre rappelle que l’objectif était de “ramener des nuits calmes entre 1h et 6h du matin” et que la baisse du nombre de faits graves est “conséquente” : “Ce que l’on constate, sur les faits les plus graves de vols avec violence ou de coups et blessures, c’est qu’on a une chute véritable des faits durant la nuit. Le but était vraiment d’avoir une mesure qui permettait au quartier de dormir, et dans ce cadre, cela fonctionne. D’après les indicateurs de la police, on voit que les vols avec violence sont en baisse de plus de moitié dans le périmètre, entre 1h et 6h du matin. Pour les faits de coups et blessures, on avait à l’époque 23 % des faits commis durant cette période-ci, on est à 7 % maintenant.”

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Alors, va-t-on continuer à prolonger, en boucle, cette mesure dans le quartier? “C’est une ordonnance de police et on ne gouverne pas par ordonnance de police”, répond Martin de Brabant. “Ça doit rester une mesure exceptionnelle. Je suis un libéral et c’est quand même une mesure qui atteint aux libertés, aux libertés de commerce, aux libertés d’ouverture de certains lieux. Ce n’est pas une mesure qu’on prend par enthousiasme ou par gaieté de cœur et clairement, ma volonté n’est pas de gouverner par ordonnances à moyen et à long terme”, assure le bourgmestre.

Martin de Brabant explique également que le service de prévention urbaine de la commune a mené un sondage auprès des habitants : “On constate que 77 % des habitants du quartier, sont pour le maintien, voire le renforcement de la mesure et constatent certains effets positifs“, répond le bourgmestre de Schaerbeek. En ce qui concerne les commerçants, “beaucoup plus réticents à cette prolongation“, Martin de Brabant assure vouloir “maintenir le contact avec eux“.

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Si les habitants semblent se réjouir de cette mesure, les commerçants de la place Liedts le sont beaucoup moins : une vingtaine d’entre eux ont annoncé avoir envoyé une mise en demeure à la commune de Schaerbeek et envisageaient une procédure en justice

Selon lui, il n’y a finalement pas eu de recours des commerçants. “Il y avait une lettre d’avocat, mais qui n’a pas été introduite dans les temps et qui n’était pas portée par les commerçants de la place Liedts“, explique-t-il. “On va un peu évaluer. Moi, je vais continuer à écouter les gens. Ils étaient là hier soir, j’ai eu une discussion constructive avec eux aussi et on le maintiendra, peu importe quelle sera leur décision d’aller en recours ou pas. C’est aussi leur juste droit“, reconnaît-il. “Par contre, ce que je ne veux pas, c’est que certains acteurs à côté de ce dossier l’instrumentalisent à des fins plus personnelles“, conclut le bourgmestre.

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Des règles différentes sont en vigueur, selon les communes : à Saint-Josse, la rue du Roi est exclue du périmètre concerné, précise le bourgmestre Emir Kir. À Schaerbeek, la mesure est assouplie le week-end : les nuits de vendredi et de samedi, ainsi que les veilles de jours fériés, les établissements pourront rester ouverts jusqu’à 3 h du matin. Cet assouplissement ne s’applique toutefois pas à Saint-Josse, indique le bourgmestre faisant fonction Martin de Brabant.

■ Interview de Vanessa Lhuillier dans Bonjour Bruxelles