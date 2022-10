Manque de places pour les mineurs en danger : les juges de la jeunesse appellent à l’aide

Les 14 juges de la jeunesse de Bruxelles et les substituts du procureur du Roi de la section jeunesse ont lancé, jeudi, un appel à l’aide à l’attention des responsables politiques. 513 enfants en danger attendent d’être placés, ont-ils annoncé. La ministre Glatigny assure, de son côté, que des efforts ont été réalisés pour héberger les mineurs en danger.

“Après avoir tenté, en vain, depuis de nombreux mois d’alerter le cabinet de la ministre de l’Aide à la jeunesse et son administration sur l’urgence des besoins des jeunes confiés au tribunal, les juges de la jeunesse francophones de Bruxelles et les magistrats de la section jeunesse du parquet de Bruxelles tiennent à vous informer avec force, officiellement et d’une seule voix, qu’ils ne sont tout simplement plus à même d’assurer leur mission de protection des enfants en danger qui leur sont confiés”, ont déclaré les magistrats jeudi, dans une lettre adressée à la ministre de l’Aide à la jeunesse, Valérie Glatigny (MR), mais aussi aux gouvernements et parlements des différentes entités et au Délégué général aux droits de l’enfant.

En cause, un manque de places dans les institutions d’hébergement ou dans les services d’accompagnement en famille.

“Au moment où nous écrivons, de nombreux enfants attendent à Bruxelles d’intégrer un service résidentiel d’urgence absolument nécessaire pour les préserver d’un grave danger pour leur intégrité physique et psychique, voire pour leur vie. 513 enfants en danger sont inscrits sur la liste d’attente pour entrer dans un service résidentiel général”, ont déclaré les magistrats.

La réponse de la ministre

La ministre a déclaré “être à l’écoute de l’ensemble des acteurs et pleinement engagée en faveur de l’enfance en danger ou en difficulté”. Elle a rappelé qu’une somme de 12 millions d’euros a été consacrée à l’aide à la jeunesse depuis le début de la législature. “Ces moyens supplémentaires ont notamment permis de renforcer l’offre de places disponibles et faire face aux cas de figure évoqués par les magistrats bruxellois”, a-t-elle expliqué par communiqué.

