Elisabeth Degryse et Valérie Glatigny : deux femmes représenteront Bruxelles au gouvernement de la FWB

Le nouveau gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera composé de quatre ministres, et parmi eux, deux Bruxelloises.

C’est un gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles assez resserré qui a été présenté, côté Engagés puis MR, ce dimanche après-midi : de cinq ministres sous la précédente législature (Pierre-Yves Jeholet et Françoise Bertieaux côté MR, Frédéric Daerden et Caroline Désir côté PS, et Bénédicte Linard pour Ecolo), en voilà désormais quatre, dont deux qui porteront une double casquette entre la FWB et la Région wallonne.

► Article | Fédération Wallonie-Bruxelles : voici la composition du nouveau gouvernement (14/07/2024)

Au sein du nouvel exécutif, on retrouve une parité parfaite entre Bruxellois et Wallons : ainsi, deux Bruxelloises représentent notre capitale. Il s’agit d’Elisabeth Degryse, la nouvelle ministre-présidente, et Valérie Glatigny, désormais vice-présidente en charge de l’Enseignement obligatoire.

Elisabeth Degryse, l’Uccloise devenue ministre-présidente

Née en 1980, Elisabeth Degryse est devenue dimanche ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette Uccloise, licenciée en sciences politiques de l’UCLouvain, est l’une des figures qui illustre le lien qu’entretiennent les Mutualités chrétiennes avec le monde politique, en l’occurrence avec l’ancien parti social-chrétien, devenu depuis lors “Les Engagés”.

Elisabeth Degryse n’est pas une inconnue chez les Engagés quand en septembre 2023, Maxime Prévot annonce qu’elle sera tête de liste à Bruxelles pour la Chambre. Elle a été la collaboratrice du député bruxellois Denis Grimberghs avant de devenir en décembre 2008 la cheffe de cabinet adjointe de Joëlle Milquet, vice-Première ministre en charge de l’Emploi dans le gouvernement Leterme.

En 2011, elle rejoint les Mutualités chrétiennes où elle accomplira la plus grande partie de sa carrière. Elle en sera la secrétaire nationale en 2015. Elle remplace alors Alda Greoli nommée cheffe de cabinet de Maxime Prévot avant de devenir ministre en 2017. En 2019, elle est désignée à la vice-présidence des Mutualités. Elle succède alors à Jean Hermesse, figure historique de cette institution, lui-même proche du cdH dont il a dirigé le centre d’études.

Valérie Glatigny, l’Auderghemoise de retour à la Fédération

Valérie Glatigny a été désignée ministre de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle retrouve ainsi l’exécutif communautaire, un an après l’avoir quitté pour des raisons de santé.

Née en 1973, originaire de Marche-en-Famenne, elle a étudié la philosophie. Elle a été journaliste radio en province de Luxembourg avant de croiser la route de Louis Michel qui en 2004 quittera la scène politique belge pour rejoindre la Commission européenne. Elle travaillera à ses côtés et puis aux côtés des députés européens libéraux.

Devenue entretemps bruxelloise, Valérie Glatigny se présente pour la première fois à une élection en mai 2019, sur la liste européenne du MR où elle est la première suppléante. Peu connue du grand public, elle est désignée en septembre au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dirigé par Pierre-Yves Jeholet où elle reçoit le portefeuille de l’enseignement supérieur.

Elle est à l’origine d’une réforme du décret paysage qui a fait couler beaucoup d’encre et provoqué l’éclatement la majorité arc-en-ciel dans les dernières semaines de la législature. Un épisode qu’elle a toutefois vécu de l’extérieur puisqu’en juillet 2023, elle démissionne pour raisons de santé et est remplacée par Françoise Bertieaux. Valérie Glatigny revient à l’avant-plan en février lorsque le MR la choisit pour occuper la première place de la liste formée avec l’Open Vld pour la Chambre à Bruxelles en remplacement de Sophie Wilmès.

