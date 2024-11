Manifestation secteur non-marchand : la collecte des déchets perturbée

Selon l’agence, 86% des tournées ont pu être assurées, mais quelques perturbations sont à noter et notamment dans certains quartiers de la Ville de Bruxelles et d’autres communes.

En raison de la manifestation du secteur du non-marchand qui a lieu ce jeudi, Bruxelles-Propreté a dû adapter ses services de collecte des déchets, avec un impact limité sur une partie du territoire.

Les sacs blancs ont été principalement impactés dans les quartiers proches du canal de Bruxelles, avec 50% des voiries non collectées. Des répercussions plus légères ont été observées à Forest, Anderlecht, Ixelles et Saint-Gilles. Concernant les sacs jaunes, les communes les plus touchées ont été Anderlecht, Forest et Saint-Gilles, avec environ 60% des tournées non assurées. Quelques sacs jaunes sont également restés non collectés dans le quartier Louise et à Ixelles.

► Relire | Le cortège de la manifestation du secteur non-marchand s’est élancé à Bruxelles

À noter que les sacs bleus n’ont pas été impactés et que des tournées de rattrapage sont prévues dès cet après-midi, en fonction des moyens disponibles. Bruxelles-Propreté invite les Bruxellois à ne pas rentrer les sacs non ramassés.

Tous les Recypark, à l’exception de celui de Buda, restent ouverts.

Rédaction – Photo : Bruxelles-Propreté