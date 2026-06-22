Manifestation du collectif Mars Attacks près du parlement de la FWB: la station Parc est rouverte

La station de métro Parc a rouvert lundi peu avant 15h00 après avoir été fermée pendant plus d’une heure sur ordre de police en raison d’une manifestation organisée à proximité du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les lignes 1 et 5 desservent à nouveau la station, a indiqué la Stib.

La station avait été fermée peu après 13h00 alors qu’un rassemblement était organisé à l’appel du collectif Mars Attacks, un mouvement interréseaux réunissant des acteurs de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les manifestants dénoncent notamment la hausse envisagée du minerval ainsi que l’ajout de deux périodes de cours pour certains enseignants du degré secondaire supérieur, deux mesures qui continuent de susciter une forte contestation dans le secteur malgré le fait que le vote soit passé.

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Yvan Verougstraete accuse Mars Attacks d’être un “mouvement populiste”

La mobilisation intervient au lendemain de déclarations du président des Engagés, Yvan Verougstraete, lors de l’émission “Face à Buxant” sur RTL-TVi. Celui-ci, après avoir défendu la réforme et avoir appelé à apaiser les tensions, a accusé Mars Attacks d’être un “mouvement populiste” n’apportant selon lui aucune proposition constructive dans le débat sur l’avenir de l’enseignement.

Le collectif a réagi lundi sur les réseaux sociaux, rejetant ces critiques et défendant plusieurs propositions alternatives en matière de financement et d’organisation de l’enseignement.

Belga – Photo : Belga image (Image prétexte)