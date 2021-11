Manifestation contre le traité UE-Mercosur

Aujourd’hui, vers midi, place du Luxembourg, une centaine de personnes se sont rassemblées pour manifester contre le traité de libre-échange entre l’Union Européenne et le Mercosur.

Ce traité de libre-échange est toujours en négociation entre l’UE et un ensemble de pays d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et Venezuela). De nombreux points sont à analyser dans cet accord, comme les taxes douanières, les importations et exportations entre l’Amérique du Sud et l’Europe. Cependant, certaines associations environnementales (Rise for Climate, Espirito Mundo ou encore Jiboiana) craignent qu’il n’accélère la déforestation de la forêt amazonienne. De plus, ce traité menace de nombreux peuples autochtones qui y vivent. Ainsi, ces associations ont appelé au rassemblement, afin de sensibiliser sur les conséquences de cet accord de libre-échange.

Belga – Image : Belga