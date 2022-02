Invasion de l’Ukraine : plusieurs réunions d’urgence à Bruxelles

Suite à l’invasion russe de l’Ukraine, les réunions d’urgence se multiplient ce jeudi à Bruxelles, au niveau belge et international.

Une réunion de l’OTAN, un sommet européen et un kern étaient organisés en urgence ce jeudi à Bruxelles. Les ambassadeurs des pays de l’Alliance atlantique (OTAN) se sont réunis dès 8h30. Ils évaluent “les conséquences des actions agressives de Moscou”, annonce le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. Ce dernier condamne “l’attaque irréfléchie et ne répondant à aucune provocation” menée par la Russie contre l’Ukraine.

Un sommet européen pour parler des sanctions

L’Union européenne veut parler d’une seule voix. Les 27 veulent montrer qu’ils sont unis face au président russe.

« Nous condamnons fermement l’attaque injustifiée de la Russie contre l’Ukraine. En ces heures sombres, nos pensées vont à l’Ukraine et aux femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie », ont déclaré Charles Michel, le président du Conseil européen et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission.

Mercredi, l’UE avait déjà finalisé l’adoption d’un premier paquet de sanctions. Ce jeudi, de nouvelles sanctions de l’UE envers la Russie sont en préparation. Des secteurs stratégiques de l’économie russe devraient être visés. L’objectif : bloquer l’accès à des technologies et des marchés clés pour affaiblir la base économique russe.

Le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell a aussi dit “nous gèlerons les avoirs russes dans l’UE et interromprons l’accès des banques russes aux marchés financiers européens”. Il a aussi précisé que les instances de l’UE se pencheront aussi sur l’apport d'”assistance urgente” à l’Ukraine et sur le soutien à des opérations d’évacuation de citoyens.

Un kern convoqué à 10h30

Dès 10h30, le premier ministre a convoqué le conseil des ministres restreint, mais aussi l’ambassadeur belge auprès de l’OTAN, le chef de la Défense et le chef du service de renseignement militaire.

La Belgique a pris contact avec un certain nombre de collègues européens dont l’Estonie, pays dans lequel des F16 belges sont actuellement actifs pour surveiller l’espace aérien de la mer Baltique.

Les autorités ont aussi annoncé que la Belgique enverra uniquement du matériel de protection, d’orientation et d’observation à l’Ukraine. Le premier ministre a précisé que notre pays n’acheminera pas d’armement.

“Le moment le plus sombre depuis la 2e Guerre mondiale”

Sur Twitter tôt ce matin, le premier ministre Alexander De Croo a désigné l’attaque russe contre l’Ukraine comme “le moment plus sombre pour l’EU depuis la 2e Guerre mondiale”.

🇺🇦 La Belgique condamne l’attaque russe contre l’Ukraine. Ceci est le moment plus sombre pour l’EU depuis la 2e Guerre mondiale. Nous sommes en contact au sein de l’OTAN & de l’UE. Cette attaque n’est ni nécessaire ni provoquée. Nos coeurs & nos pensées sont avec les Ukrainiens. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 24, 2022

De son côté, Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères a condamné “avec force l’attaque inconsidérée de la Russie contre l’Ukraine, alors qu’il n’y a eu aucune provocation”.

Nous condamnons avec force l’attaque inconsidérée de la Russie contre l’Ukraine, alors qu’il n’y a eu aucune provocation. Les consultations avec nos partenaires et alliés doivent mener à des réponses et des sanctions à la hauteur de l’agression. Unis avec le peuple ukrainien 🇺🇦. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) February 24, 2022

“Restez chez vous”

« Restez chez vous », c’est le message lancé par la ministre Sophie Wilmès aux Belges présents en Ukraine. Plus de 200 ressortissants belges se trouvent actuellement sur le sol ukrainien. Il y a une dizaine de jours, la Belgique déconseillait déjà les voyages vers l’Ukraine et appelait ses ressortissants à quitter le pays. Maintenant, tous les vols depuis l’Ukraine sont suspendus. Il n’est plus possible pour eux de prendre un avion, s’ils souhaitent quitter le territoire, ils devront le faire par la route.

Un centre d’appels ouvert

Pour les proches des ressortissants belges présents en Urkaine, la Belgique a ouvert un centre d’appels. Le numéro de téléphone est le 02 501 40 00.

