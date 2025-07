Maladie de la langue bleue : la vaccination des moutons et bovins encore insuffisante chez les détenteurs amateurs

Il reste un peu plus d’un mois aux éleveurs et détenteurs amateurs de moutons et bovins pour vacciner leurs animaux contre la maladie de la langue bleue. Si la majorité des éleveurs professionnels l’ont déjà fait, ce n’est par contre pas le cas des particuliers. “Plus de 50% des détenteurs (amateurs) de moutons n’ont enregistré aucune vaccination”, s’inquiète lundi le SPF Santé publique.

Or, la fièvre catarrhale du mouton (ou maladie de la langue bleue) est une menace bien réelle pour les troupeaux. L’an dernier, l’affection a causé la perte de dizaines de milliers d’ovins et de bovins en Belgique, touchant 1.870 foyers en Flandre, 1.770 en Wallonie et cinq à Bruxelles. Le SPF Santé publique appelle donc les détenteurs amateurs à prendre contact au plus vite avec leur vétérinaire afin de faire vacciner leurs moutons et bovins. “Il en va de la santé de leurs animaux, mais aussi de celle des élevages voisins, dont dépendent de nombreux agriculteurs”, a-t-il souligné.

► Reportage | Un virus touche et tue plusieurs moutons à Berchem-Sainte-Agathe

Actuellement, seul le sérotype 3 circule en Belgique mais la présence du sérotype 8 et de la maladie hémorragique épizootique (MHE) en France renforce le risque d’introduction sur le territoire belge. La vaccination est d’ailleurs obligatoire contre ces trois virus, qui se transmettent par des moucherons piqueurs. La maladie se manifeste par de la fièvre, des troubles respiratoires ou encore une langue pendante. Bien qu’inoffensifs pour l’être humain, ces virus peuvent s’avérer fatals aux animaux. À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement curatif. “Seule la vaccination permet de protéger les animaux contre des souffrances importantes et de freiner la propagation rapide des virus”, insiste le SPF. Le gouvernement fédéral a débloqué un budget de 40 millions d’euros pour couvrir les coûts liés à cette campagne de vaccination. Celle-ci se terminera le 1er septembre prochain.

Belga