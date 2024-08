Maisons de repos bruxelloises, transports, crédit-temps : tout ce qui change ce 1er septembre

Dès ce 1er septembre, plusieurs mesures changent à Bruxelles et en Belgique. Petit tour d’horizon.

Des nouvelles normes d’agrément pour les maisons de repos bruxelloises

La réforme des normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés en Région bruxelloise entrera en vigueur le 1er septembre. L’objectif est notamment d’harmoniser les différentes normes d’agrément, de soutenir la transformation des maisons de repos en “lieux de vie”, de valoriser les capacités et encourager l’autonomie et l’indépendance des aînés, d’améliorer la qualité de la prise en soins et le bien-être des résidents, de renforcer la formation du personnel et d’ouvrir les établissements à la vie locale, énumère Iriscare.

Cela passe par des plans d’action, des formations supplémentaires et de nouvelles obligations, notamment en termes d’équipement et d’infrastructures. Il sera également interdit d’imposer des suppléments pour certaines options, comme la prise de repas en chambre ou la mise à disposition d’Internet sans fil. Des mesures sont par ailleurs prévues sur le long terme comme la connexion à Internet sans fil dans chaque chambre et les espaces communs d’ici à 2026, la mise en place de lits réglables en hauteur d’ici à 2029, ou encore l’obligation d’ici à 2034 de mettre en place des systèmes de protection solaire extérieur aux fenêtres (à l’exception des façades côté nord).

Crédit-temps

À partir du 1er septembre, un travailleur qui mettra fin de manière anticipée à son crédit-temps, à son interruption de carrière ordinaire ou à son congé thématique au cours de la durée minimale prévue ne devra plus rembourser à l’Onem les allocations d’interruption perçues. Une exception vaut toutefois pour le crédit-temps fin de carrière.

Jusqu’ici, si le travailleur interrompait son congé avec allocations avant la durée minimale (qui peut aller jusqu’à six mois en cas de crédit-temps d’1/5 temps), les allocations reçues étaient considérées comme indûment perçues et étaient récupérées par l’Onem. Le travailleur qui met fin à son congé avant la date d’échéance demandée à l’origine perdra, néanmoins, le solde du crédit permettant d’atteindre la durée minimale (sauf dans le cadre d’un congé pour soins palliatifs), précise l’Onem.

Hausse du tarif à la Stib

Ce 1er septembre, les tarifs de la STIB changent. Le ticket 1 voyage passe ainsi de 2,10 à 2,20 euros. Autre hausse de prix: un billet depuis Brussels Airport passe à 7,5 euros (actuellement 7 euros) et le titre valable un jour sur le réseau vaudra quant à lui 8 euros (7,5 aujourd’hui). Le tarif de l’abonnement pour un mois sera fixé à 52 euros au lieu de 49. Celui pour un an grimpe à 520 euros (499 jusqu’ici).

L’abonnement d’un mois pour les voyages de et vers l’aéroport passera de 60 à 64 euros. En ce qui concerne les Brupass, le voyage passe de 2,40 à 2,60 euros, les 10 voyages de 16,80 à 18,20 et celui d’un jour de 8,40 à 9,10. L’abonnement mensuel vaudra 65 euros (60 jusque là) et l’annuel 650 euros (600 aujourd’hui).

Pour les Brupass XL, le voyage coûtera 3,50 euros (3,20 actuellement), les 10 voyages 24,50 euros (22,40 aujourd’hui), le mensuel 91 euros (84 jusque là) et l’annuel 910 euros (840 en ce moment). Ces hausses de tarifs ne touchent pas les titres à tarif préférentiel. Les abonnements STIB scolaire et 18-24 ans bruxellois restent à 12 euros par an. Les moins de 12 ans voyagent gratuitement.

Logopédie et QI

Le remboursement des séances de logopédie sera temporairement élargi à tous les enfants présentant une déficience mentale, quel que soit leur niveau de quotient intellectuel (QI), à l’exception toutefois des enfants autistes et de ceux fréquentant l’enseignement spécialisé.

Jusqu’ici, les enfants qui présentaient un QI inférieur à 86 étaient exclus du remboursement de leurs séances de logopédie en mono-disciplinaire, c’est-à-dire dans le cadre d’une prise en charge réalisée par des logopèdes uniquement. Ils n’en bénéficiaient qu’au cours d’une prise en charge multidisciplinaire, effectuée par différents thérapeutes en collaboration. Après des semaines de débat, le gouvernement fédéral a toutefois décidé, en mars dernier, de revoir les règles concernant le remboursement des frais de logopédie. Concrètement, jusqu’au 30 juin 2025, le quotient intellectuel ne sera plus pris en compte pour le remboursement. Les enfants autistes et ceux fréquentant l’enseignement spécialisé resteront cependant exclus de ce système.

Liquides dans les aéroports

La “règle des 100 ml” va être réintroduite le 1er septembre dans l’ensemble des aéroports de l’Union européenne, ainsi qu’en Islande, en Suisse, en Norvège et au Liechtenstein. Cette limitation, selon laquelle les contenants avec plus de 100 ml de liquide sont interdits dans les bagages à main, est remise en vigueur en raison d’un dysfonctionnement technique sur les scanners de nouvelle génération utilisés à la sécurité de plusieurs aéroports européens.

Rédaction avec Belga