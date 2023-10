Lutte contre le décrochage scolaire : 745.000 euros cinq écoles bruxelloises

Un budget de 745.000 euros va être alloué par la Commission communautaire flamande (Cocon) à cinq écoles secondaires néerlandophones bruxelloises, dans le but d’aider les jeunes enclins au décrochage scolaire à réintégrer l’école, a indiqué lundi le cabinet du ministre de l’Enseignement néerlandophone Sven Gatz (Open VLD) dans un communiqué.

Grâce à cette aide financière, les jeunes plus vulnérables, notamment en proie à un climat familial instable, et qui rencontrent des problèmes avec leur parcours scolaire, seront pris en charge pour renouer avec leurs études. En collaboration avec la Cocon, cinq écoles secondaires ont donc développé des projets pilotes de “time-in“, des parcours de réintégration scolaire qui visent à ramener ces jeunes à l’école grâce une approche pragmatique. D’une part, ces programmes d’actions ont pour but de conseiller les jeunes eux-mêmes, et de l’autre, de soutenir les écoles dans l’application d’une politique de prise en charge large et sur mesure.

Les cinq écoles secondaires professionnelles néerlandophones qui bénéficieront de ces fonds sont l’Institut Anneessens-Funck à Bruxelles-Ville, l’Atheneum Emanuel Hiel à Schaerbeek, le Technical atheneum Zavelenberg à Berchem-Sainte-Agathe, l’Institut Don Bosco à Woluwe-Saint-Pierre et l’Institut Saint-Guidon à Anderlecht. “Les écoles secondaires veulent faire plus pour les jeunes qui risquent d’abandonner l’école en raison de situations familiales difficiles et d’un comportement problématique“, a déclaré le ministre Sven Gatz. “En fournissant des ressources supplémentaires aux accompagnateurs des jeunes à problèmes, nous les aidons à les sortir d’une spirale négative dans un contexte scolaire positif“, a-t-il ajouté.

Belga